В Череповце еще раз массово закрыли игорные клубы
Всего было проверено 21 помещение
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В Череповце правоохранительные органы проверили 21 адрес в различных районах города - там, где ранее работали игорные клубы.
Интуиция их не подвела - игорная деятельность во многих залах продолжалась.
Всего было выявлено 10 незаконных клубов, изъято почти 300 единиц техники.
Компьютеры направлены в экспертно-криминалистический центр.
Сейчас устанавливаются организаторы незаконного бизнеса.
Санкции предусматривают до 6 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU