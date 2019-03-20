2019-03-20T10:28:12+03:00
Происшествия

В Череповце еще раз массово закрыли игорные клубы

Всего было проверено 21 помещение
Иван Чухнин
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В Череповце правоохранительные органы проверили 21 адрес в различных районах города - там, где ранее работали игорные клубы.

Интуиция их не подвела - игорная деятельность во многих залах продолжалась.

Всего было выявлено 10 незаконных клубов, изъято почти 300 единиц техники.

Компьютеры направлены в экспертно-криминалистический центр.

Сейчас устанавливаются организаторы незаконного бизнеса.

Санкции предусматривают до 6 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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