Спасатели пришли на помощь заблокированной 90-летней женщине с инсультом
Им пришлось вскрывать двери в квартиру
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90-летняя череповчанка не открывала двери в квартиру. Ее дочь заволновалась, позвонила в полицию. Те обратились в спасательную службу Череповца.
Как рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, вызов спасателям поступил 19 марта около 14 часов.
Спасатели выехали по адресу Краснодонцев, 80. Так как существовала опасность жизни и здоровью 90-летней женщины, спасатели вскрыли дверь квартиры.
Пенсионерка лежала на кровати, у нее случился инсульт.
Спасатели транспортировали женщину до кареты скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU