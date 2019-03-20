2019-03-20T09:59:42+03:00
Происшествия

Спасатели пришли на помощь заблокированной 90-летней женщине с инсультом

Им пришлось вскрывать двери в квартиру
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90-летняя череповчанка не открывала двери в квартиру. Ее дочь заволновалась, позвонила в полицию. Те обратились в спасательную службу Череповца.

Как рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, вызов спасателям поступил 19 марта около 14 часов.

Спасатели выехали по адресу Краснодонцев, 80. Так как существовала опасность жизни и здоровью 90-летней женщины, спасатели вскрыли дверь квартиры.

Пенсионерка лежала на кровати, у нее случился инсульт.

Спасатели транспортировали женщину до кареты скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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