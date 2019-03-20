В Вологодской области опрокинулся лесовоз
ДТП случилось в Сямженском районе
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Лесовоз опрокинулся в Сямженском районе Вологодской области.
ЧП случилось 18 марта в 11:00 на 5 километре лесной дороги от деревни Фролиха. По предварительным данным, за рулем "Мерседеса" находился 51-летний водитель. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги на обочину и перевернулась. Водитель получил травмы и находится на амбулаторном лечении.
Как сообщает областная пресс-служба УМВД, в тот же день произошло ДТП в Вашкинском районе. В 11:30 на 5 км автодороги Скоково — Покровское с дороги слетела Лада Приора.
ИСТОЧНИК KP.RU