2019-03-20T09:48:24+03:00
Происшествия

В Вологодской области опрокинулся лесовоз

ДТП случилось в Сямженском районе
Иван Чухнин
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Лесовоз опрокинулся в Сямженском районе Вологодской области.

ЧП случилось 18 марта в 11:00 на 5 километре лесной дороги от деревни Фролиха. По предварительным данным, за рулем "Мерседеса" находился 51-летний водитель. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги на обочину и перевернулась. Водитель получил травмы и находится на амбулаторном лечении.

Как сообщает областная пресс-служба УМВД, в тот же день произошло ДТП в Вашкинском районе. В 11:30 на 5 км автодороги Скоково — Покровское с дороги слетела Лада Приора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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