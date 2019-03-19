На Вологодчине вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-19T17:08:37+03:00

За неделю рост составил почти 12 процентов

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Роспотребнадзор cообщает о том, на Вологодчине продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ.

Проанализировав статистику, эксперты сделали вывод, что в регионе вновь наблюдается подъем заболеваемости. Рост составил 11,9% в сравнении с прошлой неделей.

С 11 по 18 марта к врачам обратились 12 тысяч жителей области. Лаборатории говорят о выявленных риновирусе, метапневмовирусе, а так же штамме гриппов А/Н1N1/09 и А/Н3N2/.

Зафиксирован рост заболеваемости в Вологде и Череповце, а также Вашкинском, Бабушкинском, Бабаевском, Усть-Кубенском, Череповецком районах.

Врачи требуют, чтобы карантиные меры скрупулезно соблюдались всеми вологжанами.

ИСТОЧНИК KP.RU