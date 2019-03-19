На Вологодчине вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
Роспотребнадзор cообщает о том, на Вологодчине продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ.
Проанализировав статистику, эксперты сделали вывод, что в регионе вновь наблюдается подъем заболеваемости. Рост составил 11,9% в сравнении с прошлой неделей.
С 11 по 18 марта к врачам обратились 12 тысяч жителей области. Лаборатории говорят о выявленных риновирусе, метапневмовирусе, а так же штамме гриппов А/Н1N1/09 и А/Н3N2/.
Зафиксирован рост заболеваемости в Вологде и Череповце, а также Вашкинском, Бабушкинском, Бабаевском, Усть-Кубенском, Череповецком районах.
Врачи требуют, чтобы карантиные меры скрупулезно соблюдались всеми вологжанами.
ИСТОЧНИК KP.RU