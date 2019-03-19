2019-03-19T16:40:06+03:00
Недвижимость

В Вологде убирают тротуары по-новому

Сейчас убирать снег и лед начинают с вечера
Иван Чухнин
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Фото Андрей Ястребова.Фото Андрей Ястребова.
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Тротуары в Вологде теперь чистят вечерами и по ночам. Ранее эта работа начиналась в три часа утра. Сейчас она начинается в 8 вечера - когда растаявший за день снег еще не замерз.

Как сообщает админитстрация города, 11 единиц техники занимались уборкой тротуаров от снега и наледи прошлой ночью.

«В связи с благоприятными погодными условиями решили изменить график уборки улиц, в частности тротуаров. Днем стоят плюсовые температуры, лед и снег, которые еще остались, оттаивают за день, и мы будем убирать их сразу, не дожидаясь, когда это замерзнет за ночь», - объяснил новый график заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Алексей Шумилов.

По итогу недели будет сделан анализ - насколько эффективнее вечерняя уборка по сравнению с утренней. И будет принято окончательное решение по поводу «весеннего» графика.

Первая ночная уборка началась 18 марта, в 20:00. Всего в городе в течение ночи работало 11 единиц техники. Тракторами счищался снег и лед. Сметенные на обочины массы грузили в КамАЗы. Снег и лед убирали два звена, еще три машины посыпали тротуары песко-соляной смесью. Рабочая смена завершилась в 8 часов утра.

как сообщает пресс-служба администрации горожда, всего в уборке города ежедневно заняты 56 единиц техники и порядка 100 рабочих. С улиц с начала сезона было вывезено более 170 тыс. кубометров снега.

Кстати, работает "горячая линия" - в случае возникновения вопросов по поводу уборки можно обратиться 72-45-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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