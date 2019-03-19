Мама грудничка попала под электричку под Шексной
Девушке было 17 лет
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В Шексне на железной дороге погибла молодая девушка. Ей было всего 17 лет.
ЧП случилось в понедельник, 18 марта, утром - около половины девятого утра. Свидетелями стали работники «Мостоотряда», которые были заняты на работах на мосту через реку Угла.
На перегоне Шеломово — Шексна возле моста 17-летняя жительница Шексны -1 шла по путям в сторону центра поселка.
Машинист заметил ее, стал подавать сигналы, но девушка не реагировала. Было применено экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Что девушка была молодой мамой, у нее остался грудной ребенок, рассказывает районная газета «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU