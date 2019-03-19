Икона с частицей мощей Святой Матроны едет в Вологду

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-19T14:01:44+03:00

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В Вологде православные могут поклониться мощам святой Матроны Московской.

1 апреля в 12 часов икону с частицами мощей будут встречать в стенах храма св. Константина и Елены.

Православная святыня будет размещена в центре храма и прбудет в Вологде две недели.

Как сообщает Вологодская Митрополия, пока икона будет находиться в храме Вологды, священнослужители в полдень каждого дня будут проводить богослужение, а в субботу и воскресенье после окончания Божественной литургии проведут молебен.

При этом поклониться Святой Матронушке можно во время работы храма - с 8:00 до 18:00.ысячи людей. Чтобы попасть в храм, приходится стоять в очереди по три часа.

Однако это не останавливает верующих. В областной центр приезжают из всех районов Вологодчины.

9-го апреля очередь растянулась аж до масленичной горки.

В 2013 году на две недели в Вологду икону привозили в Вологду. Люди стояли в очередь более трех часов. К ней приезжали из разных городов.

Напомним, матрону Московскую причислили к лику святых в 2004-м году. Мощи Матроны хранятся в Покровском женском монастыре.

ИСТОЧНИК KP.RU