В Череповце спасатели вызволили младенца из детского горшка
Он надел его на голову
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В Череповце спасателям очередной раз пришлось снимать горшок с головы ребенка.
ЧП случилось в одной из квартир дома на улице Комсомольской.
Двухлетний мальчик играл, в том числе со своим пластиковым горшком. В какой-то момент он надел горшок на голову. В результате голова крепко застряла. Снять предмет не смогли даже родители. Мать была вынуждена вызвать спасателей.
Как рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, спасатели легко наладили контакт с малышом. Горшок пришлось разрезать - это сделали специальным инструментом.
Малыш не пострадал, а вот родителям пришлось поволноваться.
ИСТОЧНИК KP.RU