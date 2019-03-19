2019-03-19T13:28:03+03:00
Происшествия

В Череповце спасатели вызволили младенца из детского горшка

Он надел его на голову
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце спасателям очередной раз пришлось снимать горшок с головы ребенка.

ЧП случилось в одной из квартир дома на улице Комсомольской.

Двухлетний мальчик играл, в том числе со своим пластиковым горшком. В какой-то момент он надел горшок на голову. В результате голова крепко застряла. Снять предмет не смогли даже родители. Мать была вынуждена вызвать спасателей.

Как рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, спасатели легко наладили контакт с малышом. Горшок пришлось разрезать - это сделали специальным инструментом.

Малыш не пострадал, а вот родителям пришлось поволноваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вологодчине вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Вологде убирают тротуары по-новому
Мама грудничка попала под электричку под Шексной
Икона с частицей мощей Святой Матроны едет в Вологду
В Вологде произошло массовое сожжение автомобилей
Под Вологдой найден мертвым юноша
Коммунальщики намерены закрасить оранжевую ногу на Красном мосту
100 гектаров вологодской земли и 100 тысяч рублей в придачу
Череповчанин инсценировал, что его ограбили, и попал под суд
Девочке в вологодской спецшколе грозит опасность
В Вологодской области пропала девушка с бордовыми волосами
В Вологде восстановят троллейбусный маршрут
Новым заместителем мэра Череповца стал начальник цеха "Северстали"
Молодая вологжанка избила пенсионерку ковшиком и задушила
В Череповце проверяют владельцев лошадей и пони
В Череповце проверяют владельцев лошадей и пони
Спасатели сняли мать с сыном со льда реки Шексны
В Устюжне два автомобиля задавили женщину
Судебный пристав выловил в толпе вологжанку, укусившую его прошлой осенью
Борис Гребенщиков поразил вологжан
Зарплаты вологодских чиновников выросли
Задержаны серийные грабители микрофинансовых организаций
Промсвязьбанк начал кредитовать МСБ в рамках нацпроекта по льготной ставке
Вологжанин выиграл крупную сумму в лотерею
О строительстве мусоросжигательных заводов на Вологодчине заявил замгубернатора
Арбитражный судья разобрался, нужны ли справки в бассейн
В Вологде открылся самый крупный ФОК города