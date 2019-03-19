В Череповце спасатели вызволили младенца из детского горшка

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-19T13:28:03+03:00

Он надел его на голову

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В Череповце спасателям очередной раз пришлось снимать горшок с головы ребенка.

ЧП случилось в одной из квартир дома на улице Комсомольской.

Двухлетний мальчик играл, в том числе со своим пластиковым горшком. В какой-то момент он надел горшок на голову. В результате голова крепко застряла. Снять предмет не смогли даже родители. Мать была вынуждена вызвать спасателей.

Как рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, спасатели легко наладили контакт с малышом. Горшок пришлось разрезать - это сделали специальным инструментом.

Малыш не пострадал, а вот родителям пришлось поволноваться.

ИСТОЧНИК KP.RU