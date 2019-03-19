В Вологде произошло массовое сожжение автомобилей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-19T11:44:02+03:00

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Ночью с понедельника на вторник в Вологде сгорели сразу три иномарки.

ЧП случилось во дворе дома №23 по улице Новгородской. От огня пострадали Мерседес ML320, КИА Соренто и Форд Фокус.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, сигнал о ЧП поступил в 3:18 19 марта.

Горел Мерседес 2006 года выпуска, который принадлежит женщине 1960 года рождения. Затем пламя перекинулось и на находившиеся рядом иномарки.

В результате пожара выгорел моторный отсек и лакокрасочное покрытие у Мерседеса.

От высокой температуры КИА Соренто - пострадала левая сторона кузова: двери, фара, колесо.

У Форда - левая фара. Никто из людей во время пожара не пострадал. На тушение огня выезжали две единицы техники, 10 пожарных. Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU