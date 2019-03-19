Под Вологдой найден мертвым юноша

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-19T11:20:27+03:00

Он находился на заднем сидении иномарки

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Под Вологдой найден мервым 24-летний юноша. Как сообщает областное управление следственного комитета, 17 марта в селе Молочное произошло ЧП.

Днем, около дома № 10 по улице Мира, стоял автомобиль Фольксваген. На заднем сидении был обнаружен труп 24-летнего молодого человека. На теле погибшего не было следов насильственной смерти. При этом иномарка принадлежала юноше.

При осмотре салона была найдена пластиковая бутылка со следами наркотических средств.

Сейчас над загадкой смерты бьются эксперты и следователи. Они должны установить все обстоятельства гибели молодого человека, работают с родственниками и знакомыми погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU