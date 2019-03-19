Коммунальщики намерены закрасить оранжевую ногу на Красном мосту
В Вологде коммунальщики собираются закрасить несанкционированное граффити на Красном мосту. На опоре нарисована нога в шлепанце - изображение появилось в январе.
Об этом сообщил и.о.начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.
Он сказал, что рисунок замажут верхолазы-альпинисты в ближайшие 10 дней.
Веселое гаффити в трудодоступном месте также наносили с помощью скалолазного снаряжения. Художники мастерской «shanty.town» разместили фото процесса нанесения его в инстаграме.
Напомним, пока основная часть Красного моста не отремонтирована. Но прошлым летом были отремонтированы входные группы и покрашены металлические элементы. На работы потрачено более 17 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU