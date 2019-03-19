100 гектаров вологодской земли и 100 тысяч рублей в придачу

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-19T11:00:20+03:00

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Больше 100 тысяч подъемных вместе с «Вологодским гектаром» получат приезжие аграрии. В ЗСО внесен проект закона.

Напомним, с 1 апреля в Вологодской области начинает действовать проект «Вологодский гектар».

Граждане и юридические лица могут бесплатно получить в собственность до 100 гектаров земель сельхозназначения.

Эта программа создана в том числе и для того, чтобы привлечь граждан из других регионов для занятий сельским хозяйством.

И для тех, кто будет переселяться по программе «Вологодский гектар», размер подъемных предлагается увеличить вдвое.

Если поправка будет принята, переселенцы будут получать финансовую поддержку в размере десятикратной величины прожиточного минимума. Эта сумма составляет почти 110 тысяч рублей.

Правительство области надеется, что эта сумма будет хорошим стимулом для того, чтобы выбрать в качестве места жительства и трудовой деятельности именно Вологодскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU