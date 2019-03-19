100 гектаров вологодской земли и 100 тысяч рублей в придачу
Больше 100 тысяч подъемных вместе с «Вологодским гектаром» получат приезжие аграрии. В ЗСО внесен проект закона.
Напомним, с 1 апреля в Вологодской области начинает действовать проект «Вологодский гектар».
Граждане и юридические лица могут бесплатно получить в собственность до 100 гектаров земель сельхозназначения.
Эта программа создана в том числе и для того, чтобы привлечь граждан из других регионов для занятий сельским хозяйством.
И для тех, кто будет переселяться по программе «Вологодский гектар», размер подъемных предлагается увеличить вдвое.
Если поправка будет принята, переселенцы будут получать финансовую поддержку в размере десятикратной величины прожиточного минимума. Эта сумма составляет почти 110 тысяч рублей.
Правительство области надеется, что эта сумма будет хорошим стимулом для того, чтобы выбрать в качестве места жительства и трудовой деятельности именно Вологодскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU