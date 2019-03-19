2019-03-19T11:00:20+03:00
Экономика

100 гектаров вологодской земли и 100 тысяч рублей в придачу

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Больше 100 тысяч подъемных вместе с «Вологодским гектаром» получат приезжие аграрии. В ЗСО внесен проект закона.

Напомним, с 1 апреля в Вологодской области начинает действовать проект «Вологодский гектар».

Граждане и юридические лица могут бесплатно получить в собственность до 100 гектаров земель сельхозназначения.

Эта программа создана в том числе и для того, чтобы привлечь граждан из других регионов для занятий сельским хозяйством.

И для тех, кто будет переселяться по программе «Вологодский гектар», размер подъемных предлагается увеличить вдвое.

Если поправка будет принята, переселенцы будут получать финансовую поддержку в размере десятикратной величины прожиточного минимума. Эта сумма составляет почти 110 тысяч рублей.

Правительство области надеется, что эта сумма будет хорошим стимулом для того, чтобы выбрать в качестве места жительства и трудовой деятельности именно Вологодскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вологодчине вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Вологде убирают тротуары по-новому
Мама грудничка попала под электричку под Шексной
Икона с частицей мощей Святой Матроны едет в Вологду
В Череповце спасатели вызволили младенца из детского горшка
В Вологде произошло массовое сожжение автомобилей
Под Вологдой найден мертвым юноша
Коммунальщики намерены закрасить оранжевую ногу на Красном мосту
Череповчанин инсценировал, что его ограбили, и попал под суд
Девочке в вологодской спецшколе грозит опасность
В Вологодской области пропала девушка с бордовыми волосами
В Вологде восстановят троллейбусный маршрут
Новым заместителем мэра Череповца стал начальник цеха "Северстали"
Молодая вологжанка избила пенсионерку ковшиком и задушила
В Череповце проверяют владельцев лошадей и пони
В Череповце проверяют владельцев лошадей и пони
Спасатели сняли мать с сыном со льда реки Шексны
В Устюжне два автомобиля задавили женщину
Судебный пристав выловил в толпе вологжанку, укусившую его прошлой осенью
Борис Гребенщиков поразил вологжан
Зарплаты вологодских чиновников выросли
Задержаны серийные грабители микрофинансовых организаций
Промсвязьбанк начал кредитовать МСБ в рамках нацпроекта по льготной ставке
Вологжанин выиграл крупную сумму в лотерею
О строительстве мусоросжигательных заводов на Вологодчине заявил замгубернатора
Арбитражный судья разобрался, нужны ли справки в бассейн
В Вологде открылся самый крупный ФОК города