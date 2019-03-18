Череповчанин инсценировал, что его ограбили, и попал под суд

18 Март 19:22 2019-03-18T19:42:03+03:00

Он заявил, что у него украли 938 тысяч рублей и телефон

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Череповчанин инсценировал грабеж. Пресс-служба Вологодского областного суда сообщает о том, как мужчина, взяв крупную сумму в долг, не захотел его возращать и попал под статью.

Все началось 3 декабря 2018 года.

Череповчанин, взяв у знакомого в долг 98 тысяч рублей, оставил расписку с обязательством вернуть деньги в течение 3 месяцев.

Но кредитор попросил вернуть деньги раньше, уже в январе. Должник согласился, но денег у него не было.

Поэтому он придумал такую комбинацию.

Вечером 10 января он по телефону сообщил кредитору, что направляется к нему, чтобы вернуть долг. И действительно вышел, взяв из дома пустую сумку из-под ноутбука.

Однако с полпути он вернулся и сообщил по телефону, что его ограбили.

Тут же он позвонил в дежурную часть УМВД по Череповцу и сообщил о грабеже.

Приехавшим на место оперативникам он рассказал, что двое неизвестных открыто похитили у него сумку с находившимися в ней документами и деньгами в сумме 98 тысяч рублей, а также телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, и он написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности грабителей.

Была проведена проверка заявлений. Выяснилось, что открытого хищения имущества не было.

А преступление он инсценировал. Поэтому уголовное дело по факту грабежа закрыли.

Но против него завели уголовное дело по заведомо ложному доносу.

Череповецкий городской суд принял во внимание, что мужчина впервые совершил преступление небольшой тяжести, добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью признал свою вину, ранее к каким-либо видам ответственности не привлекался, и освободил его от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

ИСТОЧНИК KP.RU