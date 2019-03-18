Девочке в вологодской спецшколе грозит опасность

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-18T17:31:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны шокирующие подробности происходящего с девочкой, которая находится в Шексне, в специальной школе закрытого типа.

Как сообщала "Комсомолка", она опоздала с праздника и выходных, приехав от родителей из Вологды. А на следующий день матери позвонила одна из ее приятельниц и сообщила, что 10 марта девочка избита подростками.

Родители прибыли в школу. О том, что она избита, свидетельствовали многочисленные гематомы на лице, голове, животе.

Как пишет Онлайн-Вологда, не в силах терпеть издевательства окружающих, надеясь, что ее изолируют в медсанчасть, девочка выпила шампунь.

"Девочке гросит опасность!" - заявляют родные девочки.

Родственники уверены, что на девочку оказывается давление: "В ходе следствия никто не обеспечил ей безопасность, над ней продолжают издеваться".

17 марта мама избитой вновь приехала в школу. Дочь жалуется на то, что воспитанники пинают и плюются в нее. В результате она была доведена до того, что выпила два флакона шампуня.

Воспитатели образовательного учреждения, по словам девочки, также принимают участие в травле. Якобы, одна из работников школы сказала подросткам: «У вас есть десять минут, но бейте без синяков».

Родственники обеспокоены психологическим здоровьем девочки и боятся, что продолжение издевательств может усугубить состояние ребенка.

С 14 марта в спецшколе работают сотрудники Департамента образования по Вологодской области.

Региональное Следственное управление СК Р также проводит проверку по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Ни то, ни другое ведомство не дает комментариев, предлагая дождаться результатов.

А пока стороны - администрация школы и родители - обмениваются обвинениями. Кстати, новый рукорводитель спецшколы занимает должность всего около трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU