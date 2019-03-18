В Вологде восстановят троллейбусный маршрут
В Вологде восстановят один из троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщил журналистам и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.
Дело в том, что в Вологду прибудут 15 троллейбусов из Москвы. Об этом заявил мэр Вологды Сергей Воропанов во время своего публичного отчета. «Мосгортранс» передает городу троллейбусы, которые уже были в употреблении, но находятся в хорошем состоянии.
Скорее всего, в Вологде восстановят маршрут № 1, который проходил от микрорайона ПЗ по Окружному шоссе, улицам Ленинградской, Октябрьской и Мира до железнодорожного вокзала.
Сейчас жители части улицы Ленинградской вынуждены добираться до вокзала с пересадками.
ИСТОЧНИК KP.RU