В Вологде восстановят троллейбусный маршрут

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-18T14:18:09+03:00

Вологжане требуют, чтобы это был маршрут №1

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В Вологде восстановят один из троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщил журналистам и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Дело в том, что в Вологду прибудут 15 троллейбусов из Москвы. Об этом заявил мэр Вологды Сергей Воропанов во время своего публичного отчета. «Мосгортранс» передает городу троллейбусы, которые уже были в употреблении, но находятся в хорошем состоянии.

Скорее всего, в Вологде восстановят маршрут № 1, который проходил от микрорайона ПЗ по Окружному шоссе, улицам Ленинградской, Октябрьской и Мира до железнодорожного вокзала.

Сейчас жители части улицы Ленинградской вынуждены добираться до вокзала с пересадками.

ИСТОЧНИК KP.RU