2019-03-18T13:25:03+03:00
Общество

Новым заместителем мэра Череповца стал начальник цеха "Северстали"

О кадровых перестановках заявила мэр Череповца Елена Авдеева
Иван Чухнин
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Новому заместителю мэра Череповца Артему Дмитриеву - 30 лет.Новому заместителю мэра Череповца Артему Дмитриеву - 30 лет.Фото: портал мэрии Череповца
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В Череповце назначен новый заместитель мэра по городскому хозяйству. Илья Матросов покинул свой пост.

Как только что стало известно, на эту должность назначен Артем Дмитриев, также выходец ПАО «Северсталь».

Об этом сообщила мэр города Череповца Елена Авдеева.

«Илья Матросов принял решение покинуть муниципальную службу. За время работы в мэрии Илья Вадимович проявил себя знающим и неравнодушным руководителем. Впереди у него - амбициозный проект на промышленном предприятии. Желаю удачи!» - написала на своей странице в социальной сети Елена Авдеева.

На оперативном совещании в мэрии Артем Дмитриев был представлен.

Как сообщает официальный сайт Череповца, Артёму Сергеевичу 30 лет, в 2012 году окончил Череповецкий госуниверситет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».

В 2015 году окончил Санкт-Петербургский политехнический университет по направлению «Менеджмент».

Последняя должность на "Северстали" - начальник цеха.

Женат, воспитывает двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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