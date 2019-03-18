Молодая вологжанка избила пенсионерку ковшиком и задушила

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-18T11:17:49+03:00

Сейчас она пойдет под суд

Изменить размер текста: A A

В Устюжне под суд пойдет 30-летняя женщина. Она, по мнению следователей, совершила разбойное нападение на пожилую женщину и причастна к ее смерти.

Труп одинокой 90-летней женщины нашли в ноябре прошлого года в ее доме в Устюжне. У старушки была пробита голова, по комнате были разбросаны вещи. Однако сбережения, более 120 тысяч рублей, находились на месте.

На ящиках серванта были зафиксированы отпечатки пальцев.

По ним вычислили подозреваемую - отпечатки принадлежали 29-летней местной жительнице. Она частенько нуждалась в деньгах на алкоголь. А при досмотре к нее обнаружили ключ от дома погибшей.

Выяснилось, что хотя женщины были не знакомы, обвиняемая пошла к пенсионерке просить денег в долг. Та напоила ее чаем, но денег не дала.

Тогда гостья толкнула старушку и стала избивать ее металлическим ковшом по голове и телу. В довершение она душила бабушку матерчатым поясом.

Когда женщина перестала сопротивляться, злодейка обыскала дом, но ничего ценного не нашла.

Сейчас она ожидает суда, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU