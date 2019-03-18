2019-03-18T10:36:53+03:00
Общество

В Череповце проверяют владельцев лошадей и пони

У них должны быть документы, а у животного - мешок
Иван Чухнин
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Специалисты мэрии города проверяют документы владельцев.

Как выяснилось, чтобы катать людей, владелец лошади, пони или верблюда должен заключить договор с муниципалитетом, у него должны быть ветеринарные справки. Согласно правилам благоустройства города, он животное должно быть экипировано мешком для сбора экскрементов.

В противном случае предприниматели наказываются штрафом от 1000 до 5000 рублей, от 5 до 10 тысяч – для должностных, и от 10 до 50 тысяч для юридических лиц

ИСТОЧНИК KP.RU

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