2019-03-18T12:22:49+03:00
Происшествия

Спасатели сняли мать с сыном со льда реки Шексны

Они пытались перейти реку возле усадьбы Гальских
Иван Чухнин
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В Череповце воскресным днем женщина с ребенком испытывали судьбу - они пыталась пересечь реку Шексну. Их увидели на льду возле усадьбы Гальских. С поста наблюдения в 13 часов вахтенный дежурный Спасательной службы Череповца сообщил о нарушителях спасателям.

На лед выехало судно на воздушной подушке «Хивус». Мать с сыном были взяты на борт и доставлены на берег. Они отделались профилактической беседой.

Как сообщил директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, ребенку около 9 лет, женщине лет 35. Они шли от усадьбы Гальских на Соборную горку.

По его словам, на фарватере однозначно можно провалиться. Благодаря тому, что они вовремя были замечены - они просто не успели до него дойти.

На берегу были установлены знаки, запрещающие выход на лед, но они были проигнорированы.

Кстати, уже через час на лед в районе строительного пляжа выходили школьники. Заметив спасательное судно, они убежали.

В Череповце выход на Шексну давно запрещен, а Ягорба пока безопасна. Лед там от 15 до 70 см.

В Вологде выход на лед реки Вологды также запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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