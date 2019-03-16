В Устюжне два автомобиля задавили женщину
Внедорожник неаккуратно обгонял грузовик
Изменить размер текста:
В Устюжне под колесами двух автомобилей погибла пенсионерка. Один автомобиль сбил женщину, а второй задавил.
Авария со смертельным исходом произошла 16 марта в Устюжне.
Об этом сообщает УВД области.
В 12:35 на Коммунистическом переулке шла женщина.
40-летний водитель кроссовера Ниссан Кашкай обгонял грузовик, при этом левым зеркалом задел ее. .
От удара 64-летняя пенсионерка упала.
По ней проехался автомобиль ВАЗ 2112 под управлением 30-летнего водителя.
Женщина погибла на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU