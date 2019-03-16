В Устюжне два автомобиля задавили женщину

16 Март 19:25 2019-03-16T19:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Устюжне под колесами двух автомобилей погибла пенсионерка. Один автомобиль сбил женщину, а второй задавил.

Авария со смертельным исходом произошла 16 марта в Устюжне.

Об этом сообщает УВД области.

В 12:35 на Коммунистическом переулке шла женщина.

40-летний водитель кроссовера Ниссан Кашкай обгонял грузовик, при этом левым зеркалом задел ее. .

От удара 64-летняя пенсионерка упала.

По ней проехался автомобиль ВАЗ 2112 под управлением 30-летнего водителя.

Женщина погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU