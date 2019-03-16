2019-03-16T09:39:08+03:00
Общество

Судебный пристав выловил в толпе вологжанку, укусившую его прошлой осенью

Она пойдет под суд
Иван Чухнин
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В Вологде приставы задержали вологжанку, находящуюся в и а агрессию к стражу порядка - в прошлом году она укусила сотрудника правопорядка за руку.

Сотрудник службы судебных приставов шел из здания суда в региональное Управление ФССП. Среди прохожих на улице он и узнал женщину, которая в прошлом году учинила дебош в здании Вологодского областного суда.

Мужчина передал женщину подоспевшим сотрудникам полиции.

В прошлом году она пришла в суд в неприемный день и потребовала выдачи необходимых ей документов.

Однако в результате она умудрилась укусить судебного пристава, который стоял на страже спокойствия учреждения, за предплечье.

За применение насилия в отношении представителя власти она отвечать не хотела, в суд не пришла и ее объявили в федеральный розыск.

Сейчас в отношении вологжанки расследуется уголовное дело, сообщает УФССП по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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