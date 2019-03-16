Борис Гребенщиков поразил вологжан
Но только тех, кто его не знает
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Бориса Гребенщикова нечаянно встретили в центре города десятки вологжан.
Он прогуливался по набережной. И как оказалось, не без цели: присматривал место для импровизированного концерта.
Впрочем, место выбирать не приходится. Именно у "коня" - памятника Батюшкову - он с товарищами спел две песни "Зимородок " и "По пути из Калинина в Тверь". Тут же он пообщался со своими поклонниками. Был крайне доброжелателен, но немногословен: " Все есть в моих песнях". И пригласил всех на концерт.
Вечером рамках юбилейного гастрольного тура в Вологде прошел концерт «Аквариум. БГ 65».
ИСТОЧНИК KP.RU