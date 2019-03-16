Борис Гребенщиков поразил вологжан

16 Март 09:25 2019-03-17T08:27:12+03:00

Но только тех, кто его не знает

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Бориса Гребенщикова нечаянно встретили в центре города десятки вологжан.

Он прогуливался по набережной. И как оказалось, не без цели: присматривал место для импровизированного концерта.

Впрочем, место выбирать не приходится. Именно у "коня" - памятника Батюшкову - он с товарищами спел две песни "Зимородок " и "По пути из Калинина в Тверь". Тут же он пообщался со своими поклонниками. Был крайне доброжелателен, но немногословен: " Все есть в моих песнях". И пригласил всех на концерт.

Вечером рамках юбилейного гастрольного тура в Вологде прошел концерт «Аквариум. БГ 65».

ИСТОЧНИК KP.RU