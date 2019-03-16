Зарплаты вологодских чиновников выросли
Цифры обнародовал Вологдастат
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Зарплаты чиновников в Вологодской области выросли. Как подсчитал Вологдастат, рост составил 5-10% Как сообщает аналитик "Премьера" Дмитрий Катаев, в 2018 году федеральные чиновники стали зарабатывать на 5 процентов больше, чем в 2017 году. Зарплата муниципальных служащих выросла на 9 процентов.
Самый большой рост зафиксирован у работников правительства Вологодской области – на 10%.
В результате в 2018 году средняя зарплата муниципальных служащих на Вологодчине составила 35 тысяч 700 рублей, федеральных - 41 тысячу 500 рублей, а служащих областного правительства – почти 51 тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU