Зарплаты вологодских чиновников выросли

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-16T09:15:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Зарплаты чиновников в Вологодской области выросли. Как подсчитал Вологдастат, рост составил 5-10% Как сообщает аналитик "Премьера" Дмитрий Катаев, в 2018 году федеральные чиновники стали зарабатывать на 5 процентов больше, чем в 2017 году. Зарплата муниципальных служащих выросла на 9 процентов.

Самый большой рост зафиксирован у работников правительства Вологодской области – на 10%.

В результате в 2018 году средняя зарплата муниципальных служащих на Вологодчине составила 35 тысяч 700 рублей, федеральных - 41 тысячу 500 рублей, а служащих областного правительства – почти 51 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU