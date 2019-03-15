2019-03-15T17:10:13+03:00
Происшествия

Задержаны серийные грабители микрофинансовых организаций

Ведется следствие
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В начале февраля 2019 года в полицию Череповца обратилась работница офиса микрофинансовой организации, расположенного в Индустриальном районе.

Она сообщила, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы 50 тысяч рублей.

Он "работал" в перчатках и маске, кроме того, был одет в темную одежду, на которой не было никаких "зацепок".

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Оказалось, такое же ЧП случилось в октябре 2018 года. В обоих случаях «почерк» и приметы преступника совпадали, но в октябре грабитель действовал не один.

А потом пришла информация, что в Кирове задержан 28-летний мужчина - он совершил там два похожих разбойных нападения. И было установлено, что он приехал в Киров из Череповца.

В разговоре с полицейскими мужчина сознался в февральском разбое в Череповце, но свою причастность к преступлению, совершенному в 2018 году, он отрицал.

Однако следователям удалось установить личность соучастника нападения на офис в октябре 2018 года. Его задержали в Перми.

Ранее судимый 23-летний молодой человек сознался в содеянном и дал показания в отношении своего товарища. Оба подозреваемых - уроженцы Пермской области, которые в 2018 году приехали в Череповец на заработки. Встретив финансовые затруднения, они решились на грабеж.

Под тяжестью улик задержанный в Кирове мужчина признался и в разбойном нападении в Череповце, в октябре 2018 года.

Сейчас оба грабителя заключены под стражу. Им грозит до 10 лет колонии, сообщает УМВД России по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Промсвязьбанк начал кредитовать МСБ в рамках нацпроекта по льготной ставке
Вологжанин выиграл крупную сумму в лотерею
О строительстве мусоросжигательных заводов на Вологодчине заявил замгубернатора
Арбитражный судья разобрался, нужны ли справки в бассейн
В Вологде открылся самый крупный ФОК города
Взрослый фанат ограбил юного болельщика: забрал шарф с символикой еврокубка
Суммы компенсации платы за вывоз мусора появятся в квитанциях
Вологжанина осудили за 20 лет хранения взрывчатого вещества
Эдуард Шрамко поручил разобраться в ЧП: в Шексне избили воспитанницу спецшколы
Сокольчанин убил одного земляка и ранил другого
В шекснинской спецшколе избили 16-летнюю девочку
Вологжанин сел в тюрьму за езду в пьяном виде
В Вологде в июне откроют линию по производству фанеры
В Череповце часто штрафуют за нарушение тишины
В Череповце врачи не смогли спасти упавшую в колодец женщину
Треть вологодских педагогов зарабатывает меньше 15 тысяч рублей в месяц
Вологду очищают от льда и снега
Вологодский Камерный театр стал лауреатом международного фестиваля в Челябинске
В Вологодской области спасают рыбу от замора
В Вологде бойцы Росгвардии спасли обмороженного мужчину
В центре Вологды сбили пожилую женщину
Груженый лесовоз протаранил две машины прямо на улице Череповца
За тяжелую травму череповецкого рабочего наказали мастера
Псих едва не выдавил глаза бойцу Росгвардии
Кафе "Летучий голландец" закрыли из-за антисанитарии