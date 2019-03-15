Задержаны серийные грабители микрофинансовых организаций

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-15T17:10:13+03:00

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В начале февраля 2019 года в полицию Череповца обратилась работница офиса микрофинансовой организации, расположенного в Индустриальном районе.

Она сообщила, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы 50 тысяч рублей.

Он "работал" в перчатках и маске, кроме того, был одет в темную одежду, на которой не было никаких "зацепок".

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Оказалось, такое же ЧП случилось в октябре 2018 года. В обоих случаях «почерк» и приметы преступника совпадали, но в октябре грабитель действовал не один.

А потом пришла информация, что в Кирове задержан 28-летний мужчина - он совершил там два похожих разбойных нападения. И было установлено, что он приехал в Киров из Череповца.

В разговоре с полицейскими мужчина сознался в февральском разбое в Череповце, но свою причастность к преступлению, совершенному в 2018 году, он отрицал.

Однако следователям удалось установить личность соучастника нападения на офис в октябре 2018 года. Его задержали в Перми.

Ранее судимый 23-летний молодой человек сознался в содеянном и дал показания в отношении своего товарища. Оба подозреваемых - уроженцы Пермской области, которые в 2018 году приехали в Череповец на заработки. Встретив финансовые затруднения, они решились на грабеж.

Под тяжестью улик задержанный в Кирове мужчина признался и в разбойном нападении в Череповце, в октябре 2018 года.

Сейчас оба грабителя заключены под стражу. Им грозит до 10 лет колонии, сообщает УМВД России по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU