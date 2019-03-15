Вологжанин выиграл крупную сумму в лотерею
Изменить размер текста:
Лотерейный билет из праздничного тиража, посвященный 8 Марта, сделал вологжанина обладателем крупной суммы денег.
Мужчина купил лотерейный билет в одном из отделений Почты России. В результате розыгрыша 14 гражданам, включая вологжанина, достался 1 миллион рублей.
За 2019 год этот выигрыш стал четвертым крупным призом на Вологодчине.
Замдиректора Вологодского филиала Почты России Александр Балакшин сообщил, что в преддверии праздников лотерейные билеты зачастую покупают для подарка своим близким.
ИСТОЧНИК KP.RU