2019-03-15T12:01:13+03:00
Экономика

О строительстве мусоросжигательных заводов на Вологодчине заявил замгубернатора

Иван Чухнин
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В Вологодской области не будут строить мусоросжигательный завод. Такое заявление сделал заместитель губернатора Антон Стрижов в эфире областного радио.

«Не только в ближайшем окружении городов, но и на территории всей области не планируется строительство мусоросжигательных заводов, — сообщил Антон Стрижов. — Мы понимаем, что у бизнеса может вызывать интерес углубленная мусоропереработка, и схема в обеих зонах предусматривает возможность появления заводов, но не мусоросжигательных. Это может быть любое производство по переработке, перед строительством которого будут проведены общественные слушания, проведена экологическая экспертиза, а также оценка негативного воздействия на окружающую среду».

Тем не менее, "если потенциальный инвестор предложит разместить на территории области такой объект, то принятие решения о его размещении пройдет в соответствии со всеми требованиями законодательства", - сделал такое добавление Антон Стрижов.

Вологодчина теряет славу "зеленого региона". В центральных сми прошла информация о возможном строительстве в регионе "Свезой" целлюлозного завода. "Решения пока нет", - сообщает "Коммерсант". Но, возможно, оно будет после губернаторских выборов.

В Вологде ведется строительство фанерного завода. Об опасности производства для окружающей среды не сообщается. Но экологи уже предупреждают: "Ждите оранжевого снега".

Как показывает практика, в России при запуске производств начинается экономия на экологии - фильтрах, очистке стоков. В результате промцентры становятся городами, где, по словам президента Путина, "неделями не видно солнца".

Так Череповец, крупнейший промцентр Северо-Запада, стал одним из самых грязных городов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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