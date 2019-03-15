Арбитражный судья разобрался, нужны ли справки в бассейн
Арбитражный суд Вологодской области исследовал проблему, которая волнует многих - законны ли требования бассейнов предъявлять медицинские справки.
Как сообщает пресс-служба суда, в Роспотребнадзор с жалобой на центр детского плавания «Ква-ква» обратилась вологжанка.
Проверка ведомства установила, что бассейн обязывает посетителей бассейна старше 12 лет предоставлять справку от терапевта об отсутствии противопоказаний к посещению бассейна, требует справку от гинеколога для женщин и от дерматолога для мужчин. По мнению Роспотребнадзора, это возлагает на потребителей дополнительные обязанности и ущемляет их права.
Однако представители «Ква-Ква» обосновали свои требования тем, что плавать ходят и младенцы с двухмесячного возраста, и беременные женщины.
А значит, оказание услуг «лицам, имеющим заболевания, передающиеся через воду и контактным путем, лицам без определенного места жительства, может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья посетителей бассейна».
Решить спор был должен арбитражный суд Вологодской области.
Суд установил, что требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя являются обязательными.
То есть требование справок в бассейне признано законным.
ИСТОЧНИК KP.RU