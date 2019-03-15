2019-03-15T11:15:28+03:00
Спорт

В Вологде открылся самый крупный ФОК города

Он появился на стадионе "Витязь"
Иван Чухнин
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В Вологде на стадионе "Витязь" открылся новый ФОК.

На сегодняшний день это самый крупный спортивный объект областного центра.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новый комплекс включает универсальный спортзал размером 27 на 42 метра, тренажерный и малый спортивный залы размерами 19 на 12 метров, раздевалки, административные и хозяйственные помещения. Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу.

Стоимость строительства ФОК «Витязь» - 113 млн. рублей, в том числе 88 млн - из областного бюджета.

Однако модернизация стадиона «Витязь» продолжится. В конце 2019 года здесь будет открыт 25-метровый плавательный бассейн на пять дорожек.

Кроме того, начнется строительство трибуны на 1,5 тысячи мест. Внутри сооружения оборудуют тир.

Кроме того, на «Витязе» будет обустроено современное футбольное поле с подогревом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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