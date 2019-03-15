В Вологде открылся самый крупный ФОК города
В Вологде на стадионе "Витязь" открылся новый ФОК.
На сегодняшний день это самый крупный спортивный объект областного центра.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, новый комплекс включает универсальный спортзал размером 27 на 42 метра, тренажерный и малый спортивный залы размерами 19 на 12 метров, раздевалки, административные и хозяйственные помещения. Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу.
Стоимость строительства ФОК «Витязь» - 113 млн. рублей, в том числе 88 млн - из областного бюджета.
Однако модернизация стадиона «Витязь» продолжится. В конце 2019 года здесь будет открыт 25-метровый плавательный бассейн на пять дорожек.
Кроме того, начнется строительство трибуны на 1,5 тысячи мест. Внутри сооружения оборудуют тир.
Кроме того, на «Витязе» будет обустроено современное футбольное поле с подогревом.
ИСТОЧНИК KP.RU