Взрослый фанат ограбил юного болельщика: забрал шарф с символикой еврокубка
Хоккейного фаната задержали в аэропорту - его обвиняют в грабеже.
Он забрал шарфа у 14-летнего подростка.
По данным следствия, школьник возвращался с хоккейного матча.
На улице к нему подошел неизвестный мужчина, тоже болельщик, и попросил подарить ему шарф с символикой еврокубка по хоккею.
Мальчик отказался, тогда взрослый, используя свое преимуществе в весе, росте и возрасте, просто забрал шарф и ушел.
Когда мальчик рассказал о происшедшем дома, тот вызвал полицию. Шарф важен был для него как для болельщика, независимо от стоимости. Ущерб родители оценили в 2000 рублей.
Сотрудники сумели установить личность алчного болельщика. Сразу его найти не удалось. Но вскоре появилась информация, что подозреваемый отправляется в Москву.
Так что 24-летнего фаната чужих шарфиков задержали в столице при выходе из аэропорта.
Болельщик в содеянном сознался. Он ранее не видел таких шарфов, поэтому и решил забрать его у ребенка.
В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», мужчине грозит четыре года тюрьмы.
Шарф был изъят и возвращен молодому болельщику.
ИСТОЧНИК KP.RU