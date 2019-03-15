Взрослый фанат ограбил юного болельщика: забрал шарф с символикой еврокубка

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-15T08:53:34+03:00

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Хоккейного фаната задержали в аэропорту - его обвиняют в грабеже.

Он забрал шарфа у 14-летнего подростка.

По данным следствия, школьник возвращался с хоккейного матча.

На улице к нему подошел неизвестный мужчина, тоже болельщик, и попросил подарить ему шарф с символикой еврокубка по хоккею.

Мальчик отказался, тогда взрослый, используя свое преимуществе в весе, росте и возрасте, просто забрал шарф и ушел.

Когда мальчик рассказал о происшедшем дома, тот вызвал полицию. Шарф важен был для него как для болельщика, независимо от стоимости. Ущерб родители оценили в 2000 рублей.

Сотрудники сумели установить личность алчного болельщика. Сразу его найти не удалось. Но вскоре появилась информация, что подозреваемый отправляется в Москву.

Так что 24-летнего фаната чужих шарфиков задержали в столице при выходе из аэропорта.

Болельщик в содеянном сознался. Он ранее не видел таких шарфов, поэтому и решил забрать его у ребенка.

В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», мужчине грозит четыре года тюрьмы.

Шарф был изъят и возвращен молодому болельщику.

ИСТОЧНИК KP.RU