Вологжанина осудили за 20 лет хранения взрывчатого вещества

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-14T16:35:50+03:00

Банку охотничьего пороха он нашел еще ребенком

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В Вологодской области Никольский районный суд 12 марта вынес приговор мужчине за незаконное хранение пороха.

Молодой мужчина - Евгений Селяков, 1990 года рождения - был обвинен в незаконном хранении взрывчатого вещества.

Информация о баночке пороха поступила в полицию. Согласно закону, она была изъята с составлением акта и понятыми.

Евгений Селяков рассказал на суде, что ему было 7-8 лет, когда он нашел на чердаке заброшенного дома эту банку.

На ней было написано «Порох охотничий бездымный «Сокол». Он принес домой и проверил - подджег небольшую часть взрывчатого вещества.

Убедившись, что порох горит, спрятал банку под крыльцом дома. Спустя 10 лет перенес ее в сарай.

Сотрудникам полиции взрывчатое вещество он не выдал, считая, что за хранение пороха наказания ему не будет, а банку не найдут.

Ее нашли. В ней оказалось 142 грамма незаконного вещества.

Селяков вину признал, в своих мыслях и действиях раскаялся. Поэтому дело слушалось в особом порядке.

Никольский районный суд назначил никольчанину наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Отныне Селяков не имеет права менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU