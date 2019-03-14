Вологжанина осудили за 20 лет хранения взрывчатого вещества
В Вологодской области Никольский районный суд 12 марта вынес приговор мужчине за незаконное хранение пороха.
Молодой мужчина - Евгений Селяков, 1990 года рождения - был обвинен в незаконном хранении взрывчатого вещества.
Информация о баночке пороха поступила в полицию. Согласно закону, она была изъята с составлением акта и понятыми.
Евгений Селяков рассказал на суде, что ему было 7-8 лет, когда он нашел на чердаке заброшенного дома эту банку.
На ней было написано «Порох охотничий бездымный «Сокол». Он принес домой и проверил - подджег небольшую часть взрывчатого вещества.
Убедившись, что порох горит, спрятал банку под крыльцом дома. Спустя 10 лет перенес ее в сарай.
Сотрудникам полиции взрывчатое вещество он не выдал, считая, что за хранение пороха наказания ему не будет, а банку не найдут.
Ее нашли. В ней оказалось 142 грамма незаконного вещества.
Селяков вину признал, в своих мыслях и действиях раскаялся. Поэтому дело слушалось в особом порядке.
Никольский районный суд назначил никольчанину наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком 1 год.
Отныне Селяков не имеет права менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU