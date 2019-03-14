2019-03-14T14:50:20+03:00
Происшествия

Эдуард Шрамко поручил разобраться в ЧП: в Шексне избили воспитанницу спецшколы

Иван Чухнин
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Поступила официальная информация о том, что руководитель СК России по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил подчиненным разобраться в обстоятельствах причинения побоев воспитаннице специальной школы закрытого типа в Шексне.

Как сообщала "Комсомолка", инцидент произошел 10 марта. Со слов одной из учениц этой школы, подростки нанесли девочке побои.

12 марта родители пострадавшего ребенка приезжали в школу вместе с сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. У девочки - гематомы на лице, животе и голове.

Проведение проверки поручено сотрудникам Череповецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области/

ИСТОЧНИК KP.RU

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