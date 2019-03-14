2019-03-14T13:52:17+03:00
Происшествия

Сокольчанин убил одного земляка и ранил другого

Дело направлено в суд
Иван Чухнин
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В Соколе перед судом предстанет сокольчанин, который убил одного и ранил другого из травматическог пистолета.

Как сообщает областное управление следственного комитета, ЧП в Соколе произошло год назад. 10 февраля 2018 года дрались две компании молодых людей.

28-летний сокольчанин имел при себе травматический пистолет. Он достал его и выстрелил в противника. Пуля вошла в плечо 19-летнего юноши. Этого стрелку показалось мало, он, пытаясь добить, ударил раненого рукоятью пистолета по затылку.

Затем с небольшого расстояния он выстрелил в голову 23-летнему молодому человеку.

Пуля раздробила череп. Врачи спасти его не смогли - пострадавший умер в больнице спустя три дня.

Год длилось следствие, сейчас уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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