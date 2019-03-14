2019-03-14T13:58:12+03:00
Происшествия

В шекснинской спецшколе избили 16-летнюю девочку

Следственный комитет подключился к проверке
Иван Чухнин
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Следователям предстоит установить причины ЧП в школе.Следователям предстоит установить причины ЧП в школе.Фото: Алексей ФОКИН
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10 марта в Шекснинской специальной общеобразовательной школе закрытого типа была избита 16-летняя девочка.

Врач зафиксировал гематомы лица, головы и живота. К счастью, более тяжелых травм не было диагностировано.

Сейчас выдвигается нескольких версий случившегося.

Во-первых, девочка на праздники была у родных в Вологде, с выходных она задержалась. И из-за ее проступка могут лишиться увольнительных другие школьники. И это могло стать причиной ее избиения.

Во-вторых, причиной может быть ревность: именно этой девочке уделял внимание один из подростков.

Кроме того, возможно, избитой девочка прибыла из Вологды.

Тревогу забила мама девочка. Об инциденте она узнали из телефонного звонка со скрытого номера. Неизвестный рассказал, что дочь избили пятеро подростков. Администрация школы об этом родителям не сообщила.

Кроме того, когда 12 марта родители прибыли в школу вместе с сотрудником по делам несовершеннолетних, девочку не сразу, но вывели, она была с гематомами на лице.

Школьница рассказала, что руководство школы запрещали ей выходить на связь с родителями и рассказывать о случившемся.

Следственное управление СК РФ по Воологодской области приступило к проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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