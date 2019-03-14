Вологжанин сел в тюрьму за езду в пьяном виде

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-14T12:53:48+03:00

Ранее он уже сидел

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Вологжанин сел в тюрьму за повторную езду в пьяном виде.

Автомобиль, странно двигающийся, в ноябре прошлого года сотрудники ГИБДД остановили на улице поселка Вохтога.

Им управлял 27-летний мужчина. Как выявило медосвидетельствование, молодой мужчина был пьян.

При этом из исправительной колонии строгого режима он вернулся менее месяца назад. Ранее он уже совершал такое преступление и был осужден.

Как сообщает областная прокуратура, в отношении водителя было заведено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющего судимость за совершение преступления, предусмотренного данной статьей».

Суд определил его на 9 месяцев вновь отправить в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, он лишен права управлять любыми механическими транспортными средствами сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU