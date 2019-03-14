В Вологде в июне откроют линию по производству фанеры

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-14T10:34:35+03:00

В городе появится еще около 700 рабочих мест

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В Вологде ведется строительство фанерного комбината. Объем вложенных средств составляет 1,2 млрд рублей. Новое производство будет располагаться на территории бывшего комбината панельного домостроения. Сейчас ведется реконструкция и модернизация здания. Планируется, что на производстве будет выпускаться до 40 тысяч кубометров фанеры в год.

Уже сейчас на производстве трудятся 265 человек С открытием новых цехов эта цифра увеличится до тысячи. Как заверяют промышленники, уже в июне технологическая линия по производству фанеры будет открыта.

90 % ламинированной фанеры для монолитного домостроения будут поставлять на экспорт в Польшу, Германию, Финляндию и ряд скандинавских стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в Вологде готовится к открытию новая фабрика «Нестле», также в этом году заработает предприятие в сфере металлообработки и производства оборудования для агрокомплекса и нефтегазовой отрасли.

Объем инвестиций составил в Вологде более 19 млрд рублей. Эта цифра была названа на публичном отчете городских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU