В Череповце часто штрафуют за нарушение тишины
В Череповце опубликовали статистику нарушений административного кодекса. Всего за год зафиксировано почти 2,5 тысячи административных правонарушений.
Административной комиссией города в 2018 году в Череповце было рассмотрено почти две с половиной тысячи административных дел.
Самые популярные статьи - нарушение тишины в ночное время, неправильное содержании домашних животных, несоблюдение правил благоустройства территорий, торговля в неустановленных местах.
К административной ответственности привлечено более 2,3 тысяч череповчан. Из них 709 горожан - за нарушение покоя соседей по ночам.
Напомним, в законе «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области» говорится, что ночное время - это с 22 часов до 7 часов. Некоторые считают, что это с 23 часов до 6 часов, и попадаются на штрафы.
52 человека проштрафились, нарушая правила содержания кошек и собак.
103 – торговали в неустановленных местах.
Всего за год комиссия выписала штрафов более чем на пять миллионов рублей.
В бюджет города поступило более 4,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU