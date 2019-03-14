В Череповце часто штрафуют за нарушение тишины

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-14T10:17:19+03:00

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В Череповце опубликовали статистику нарушений административного кодекса. Всего за год зафиксировано почти 2,5 тысячи административных правонарушений.

Административной комиссией города в 2018 году в Череповце было рассмотрено почти две с половиной тысячи административных дел.

Самые популярные статьи - нарушение тишины в ночное время, неправильное содержании домашних животных, несоблюдение правил благоустройства территорий, торговля в неустановленных местах.

К административной ответственности привлечено более 2,3 тысяч череповчан. Из них 709 горожан - за нарушение покоя соседей по ночам.

Напомним, в законе «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области» говорится, что ночное время - это с 22 часов до 7 часов. Некоторые считают, что это с 23 часов до 6 часов, и попадаются на штрафы.

52 человека проштрафились, нарушая правила содержания кошек и собак.

103 – торговали в неустановленных местах.

Всего за год комиссия выписала штрафов более чем на пять миллионов рублей.

В бюджет города поступило более 4,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU