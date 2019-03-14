СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-14T09:37:29+03:00

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В Череповце врачи не смогли спасти упавшую в колодец женщину.

ЧП случилось 13 марта около 20 часов в коттеджном поселке на улице Краснодонцев в Зареченском районе Череповца.

На территории частного участка был вырыт колодец для воды. Глубина его - около 11 метров. Он закрывался железной крышкой.

Однако туда упала женщина. Чтобы вызволить череповчанку из плена, приехали спасатели. Они достали ее - женщина была жива - и передали медикам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU