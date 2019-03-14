2019-03-14T18:17:00+03:00
Общество

Суммы компенсации платы за вывоз мусора появятся в квитанциях

Перечень льготников с 1 января расширен
Иван Чухнин
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Те, кто не получил в январе компенсацию платы за вывоз мусора, получат ее в феврале в составе ЕДК.

Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Компенсация за вывоз мусора вошла в состав ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Льготы предусмотрены федеральными и областными законами.

Среди новых введений - с 1 января 2019 года плату за вывоз мусора компенсируют специалистам сельской местности (педагогам, медикам и другим) и пенсионерам из их числа, членам семей граждан, подвергшихся воздействию радиации, а также многодетным семьям.

За компенсацией на вывоз мусора вологжанам не нужно обращаться в организации соцзащиты. Исключение - если право на льготу у человека появилось впервые. Тогда за назначением ЕДК нужно идти в МФЦ либо подать заявление через портал госуслуг.

Информация по расчету ЕДК отражена в квитанциях. В случае некорректных данных следует обращаться к региональному оператору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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