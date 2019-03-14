Треть вологодских педагогов зарабатывает меньше 15 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-14T10:38:02+03:00

А четыре процента учителей - более 50 тысяч рублей

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Сколько получают педагоги в стране - исследования провело РИА Новости.

Как выяснилось, треть российских педагогов в большинстве регионов России до сих пор, несмотря на Указ президента, получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Не исключением стала и Вологодская область.

Всего были проанализированы доходы 5,5 миллионов сотрудников дошкольного, школьного, профессионального, высшего и других видов образования за 11 месяцев 2018 года.

Вологодская область оказалась на 43 месте из 85 по уровню доходов педагогов.

По данным РИА Новости, 37% вологодских педагогов получают зарплату меньше 15 тысяч рублей, 27% - более 35 тысяч рублей, а 4% зарабатывают более 50 тысяч рублей в месяц.

Есть регионы, где педагоги еще беднее: в Алтайском крае и Дагестане менее 15 тысяч получает более половины педагогов. В Северной Осетии меньше 15 тысяч зарабатывают 54 % преподавателей, в Чечне — 47,7 %, в Смоленской области — 49,6 %, Кировской — 46% , Ростовской — 45,7%.

Самые высокие зарплаты у учителей в Москве и на Дальнем Востоке. В столице 59,5 % педагогов получают больше 50 тысяч. Далее идет Чукотка с 49,9 % и Ямало-Ненецкий автономный округ с 45,1 %. В Санкт-Петербурге более 50 тысяч зарабатывает каждый третий работник образования.

В Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне и Тамбовской области 50 тысяч и более зарабатывают менее 1 % преподавателей и воспитателей. В Калмыкии, Адыгее, Мордовии, Северной Осетии, Чувашии и еще пяти регионах этот показатель не более 2%.

Вывод аналитиков прост: за пределами регионов-лидеров приемлемую зарплату получают лишь директора, самые высокооплачиваемые учителя школ и некоторая часть преподавателей в вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU