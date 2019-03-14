Вологду очищают от льда и снега

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-14T09:00:30+03:00

О проблемных дворах и дорогах можно позвонить властям

Изменить размер текста: A A

В Вологде ежедневно ведется уборка льда и снега. Температурные качели приводят к гололедице, так что важно каждый день чистить улицы, посыпать пешеходные дорожки города песком.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с начала года использовано 16,5 тонны антигололедного реагента.

Для работ задействована спецтехника - фронтальные погрузчики и грейдеры. На уборке этих территорий сейчас задействовано 56 единиц техники.

Собранные кучи льда и снега вывозятся из города. С начала этой зимы с улиц Вологды вывезено свыше 165 тыс. кубометров снега.

« На сегодняшний день график уборки улично-дорожной сети не поменялся: ежедневно коммунальщики трудятся во всех микрорайонах города - в каждом свои бригады. Уборка тротуаров на контроле Администрации города», - подчеркнул заместитель начальника по благоустройству, экологии и транспорту Алексей Шумилов.

Напомним, компания «Магистраль» - это уборка улично-дорожной сети. А во дворах прибирают представители управляющих компаний и ТСЖ.

По вопросам некачественной уборки снега можно сообщить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 72-45-00.

Каждое сообщение будет зафиксировано и отработано.

ИСТОЧНИК KP.RU