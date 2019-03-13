Вологодский Камерный театр стал лауреатом международного фестиваля в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-13T17:48:52+03:00

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Вологодский Камерный театр стал Лауреатом VII Международного фестиваля-лаборатория спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» со спектаклями «Любка» и «Опять об Пушкина». Режиссер- постановщик этих спектаклей - Якова Рубина .

Афиша фестиваля насчитывала 14 постановок камерных форматов.

В Челябинск съехались театры из России, Ирана, Казахстана, Израиля, Белоруссии.

Организатором фестиваля является Новый Художественный театр Челябинска.

Спектакли Камерного театра были показаны на фестивале дважды, так как зал не смог вместить всех желающих зрителей в один показ.

"Раньше люди не хотели смотреть моноспектакли, они полагали, что смотреть целый час, а то и полтора, на одного актера — это очень скучно, — делится мнением эксперт фестиваля, театральный критик, член Международной ассоциации театральных критиков при ЮНЕСКО Нина Мазур. — Сейчас в сознании людей что-то изменилось — видимо, им так надоел шум и грохот нашей цивилизации, что они хотят услышать исповедь — нечто от человека к человеку, от сердца к сердцу."

ИСТОЧНИК KP.RU