В Вологодской области спасают рыбу от замора
Акция стартовала в Кирилловском районе
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Экологическая акция «Спасем рыбу от замора» стартовала в Вологодской области. В это время года в водоемах резко уменьшается количество кислорода, так что часть рыбы может погибнуть.
Старт акции дан на озере Долгом в Кирилловском районе. Главный способ спасения рыбы - сверление лунок и формирование майн во льду.
Затем в каждую лунку втыкают пучки сена - сухие растения не дадут прорубям замерзнуть. И таким образом водоем будет "дышать".
ИСТОЧНИК KP.RU