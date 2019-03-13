2019-03-13T16:57:44+03:00
Происшествия

В Вологде бойцы Росгвардии спасли обмороженного мужчину

35-летний вологжанин несколько часов пролежал в сугробе
Иван Чухнин
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Мужчину из сугроба вытащили вологодские бойцы Росгвардии. Он был без сознания. Инцидент случился ночью, 13 марта.

Сотрудники вневедомственной охраны совершали обход центральной части города. Лежащего мужчину они увидели во дворе домов на Советском проспекте. Он лежал без движения, при этом внешних признаков травм у мужчины не было. Не чувствовался и запаха алкоголя.

Пока ехала скорая помощь, мужчину пытаясь согреть и привести в чувство. Прибывшие медики выявили у вологжанина обморожение - от низкой температуры был нарушен кровоток в руках и ногах. Его срочно отвезли в больницу, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

Как выяснилось, в кармане одежды лежали документы. Мужчина оказался 35-летним жителем Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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