В центре Вологды сбили пожилую женщину
Авария случилась на пересечении улиц Ленина и Лермонтова
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В Вологде произошло ЧП: на одном из самых оживленных перекрестков сбили пенсионерку. ДТП произошло 12 марта на улице Лермонтова.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, трагедия едва не случилась в 15:58 около дома № 15.
За рулем автомобилем Тойота RАСТIS находился 33 летний водитель. Он и допустил наезд на женщину. Автомобиль поворачивал направо, двигаясь по улице Ленина.
В это время по переходу 62-летняя женщина переходила дорогу. Напомним, светофорных объектов там нет.
Пенсионерка травмирована - она получила ушибы.
ИСТОЧНИК KP.RU