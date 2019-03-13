В центре Вологды сбили пожилую женщину

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-13T15:09:50+03:00

Авария случилась на пересечении улиц Ленина и Лермонтова

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В Вологде произошло ЧП: на одном из самых оживленных перекрестков сбили пенсионерку. ДТП произошло 12 марта на улице Лермонтова.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, трагедия едва не случилась в 15:58 около дома № 15.

За рулем автомобилем Тойота RАСТIS находился 33 летний водитель. Он и допустил наезд на женщину. Автомобиль поворачивал направо, двигаясь по улице Ленина.

В это время по переходу 62-летняя женщина переходила дорогу. Напомним, светофорных объектов там нет.

Пенсионерка травмирована - она получила ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU