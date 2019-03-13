2019-03-13T14:38:33+03:00
Происшествия

Груженый лесовоз протаранил две машины прямо на улице Череповца

Иван Чухнин
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Два человека пострадали в аварии с груженым лесовозом.

ДТП случилась на перекрестке улиц Комсомольской и Сталеваров в Череповце 12 марта в 14:05.

По даннным ГИБДД, 30-летний водитель лесовоза не выдержал дистанцию до стоящей впереди машины «Соболь». Произошло столкновение. От удара «Соболь» врезался в стоящую перед ним иномарку - «Тойоту Ленд Крузер Прадо». Все машины получили кузовные повреждения.

В аварии пострадалась сидевшие в "Соболе": 45-летняя женщина - водитель и 26-летняя пассажирка. У них ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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