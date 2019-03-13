2019-03-13T12:21:19+03:00
Происшествия

За тяжелую травму череповецкого рабочего наказали мастера

Он отделался штрафом
Иван Чухнин
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45-летнему мужчине, недосмотревшему за безопасностью подчиненного, назначен судебный штраф.

ЧП произошло в ноябре прошлого года. Как сообщило областное управление СК РФ, в распоряжение мастера поступил слесарь-ремонтник. Утром 10 ноября 2018 года он начал демонтаж ротора молотковой дробилки, при этом, несмотря на то, что работа относится к работам повышенной опасности, надлежаще оформленного наряда-допуска на ее выполнение не было.

Мастер дал подчиненным указание открыть крышку дробилки с нерабочей стороны с использованием лебедки и строп грузоподъемностью 500 кг. Сам он ушел и не контролировал работы и их безопасность.

Когда слесарь-ремонтник стал открывать крышку,которая весила 832 кг, то петли лопнули, крышка ударила работника, он получил тяжелые переломы.

Причиненный ему вред мастер полностью загладил и ущерб возместил, но мастера судили.

Ему назначен штраф в 30 тыс руб.. Максимальный штраф за такое нарушение мог бы составить 400 тыс.рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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