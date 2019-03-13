2019-03-13T12:08:32+03:00
Происшествия

Псих едва не выдавил глаза бойцу Росгвардии

Череповчанина отправят на принудительное лечение
Иван Чухнин
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37-летнего психически больного череповчанина суд направил на принудительное лечение.

Он напал на бойца Росгвардии, Подозрительного мужчину заметили на череповецком перекрестке. Он был без верхней одежды и без документов.

Стражи правопорядка стали усаживать его в служебный автомобиль, намереваясь отвезти в участок.

Но мужчине это не понравилось, он начал драться: ударил по лицу одного из бойцов Росгвардии, затем повалил его на асфальт и стал давить на глазные яблоки.

Мужчину скрутили и силой доставили в участок. Эксперты заключили, что у мужчины расстройство психики. Его признали невменяемым. Однако за нападение на стража порядка он оправился под суд.

Судья направил его на принудительное лечение в специализированную больницу. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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