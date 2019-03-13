Кафе "Летучий голландец" закрыли из-за антисанитарии
В кафе "Летучий голландец" выявили многочисленные нарушения. В заведении, которое принадлежит предпринимателю Мазиной, кормили едой, опасной для здоровья.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
11 декабря 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области в кафе была проведена проверка.
Перечень нарушений впечатляет.
В кафе обнаружены продукты с плесенью.
В холодильнике хранились продукты домашнего приготовления без этикеток и сопроводительных документов, а также редиска с плесенью.
В заведении отсутствовали промаркированные емкости с крышками для пищевых отходов - мусор собирался в полиэтиленовые пакеты на полу.
Не соблюдались условия хранения чистой посуды и сбора пищевых отходов.
В морозильнике продукты хранились с нарушением регламента.
Были у проверяющих претензии и к уборке помещений кафе. В кафе не проводилась санитарная обработка оборудования. О генеральной уборке в кафе, похоже, вообще не слышали.
Согласно заключения, там не производится своевременная разморозка морозильного оборудования, в швах моечных ванн для посуды скопилась грязь...
В результате кафе закрыли решением суда на семь дней.
ИСТОЧНИК KP.RU