Кафе "Летучий голландец" закрыли из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-13T11:24:02+03:00

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В кафе "Летучий голландец" выявили многочисленные нарушения. В заведении, которое принадлежит предпринимателю Мазиной, кормили едой, опасной для здоровья.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

11 декабря 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области в кафе была проведена проверка.

Перечень нарушений впечатляет.

В кафе обнаружены продукты с плесенью.

В холодильнике хранились продукты домашнего приготовления без этикеток и сопроводительных документов, а также редиска с плесенью.

В заведении отсутствовали промаркированные емкости с крышками для пищевых отходов - мусор собирался в полиэтиленовые пакеты на полу.

Не соблюдались условия хранения чистой посуды и сбора пищевых отходов.

В морозильнике продукты хранились с нарушением регламента.

Были у проверяющих претензии и к уборке помещений кафе. В кафе не проводилась санитарная обработка оборудования. О генеральной уборке в кафе, похоже, вообще не слышали.

Согласно заключения, там не производится своевременная разморозка морозильного оборудования, в швах моечных ванн для посуды скопилась грязь...

В результате кафе закрыли решением суда на семь дней.

ИСТОЧНИК KP.RU