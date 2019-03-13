2019-03-13T10:58:17+03:00
Общество

В Вологодской области заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад

Эпидемии в регионе нет
Иван Чухнин
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Более 10 тысяч вологжан обратились к врачам за последние 7 дней и им был поставлен диагноз ОРВИ.

Неделей раньше такой диагноз был поставлен 16 тысячам жителям региона.

Сейчас эпидпорог по заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе.

Уровень госпитализации снизился на 29,7%.

Самая сложная ситуация наблюдается в Череповце. За прошедшую неделю там зарегистрировано 3,8 тысячи случаев гриппа и ОРВИ, что на на треть выше среднеобластного уровня. Но и там уровень заболеваемости идет на спад, сообщает областной Департамент здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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