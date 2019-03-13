В Вологодской области заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад
Эпидемии в регионе нет
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Более 10 тысяч вологжан обратились к врачам за последние 7 дней и им был поставлен диагноз ОРВИ.
Неделей раньше такой диагноз был поставлен 16 тысячам жителям региона.
Сейчас эпидпорог по заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе.
Уровень госпитализации снизился на 29,7%.
Самая сложная ситуация наблюдается в Череповце. За прошедшую неделю там зарегистрировано 3,8 тысячи случаев гриппа и ОРВИ, что на на треть выше среднеобластного уровня. Но и там уровень заболеваемости идет на спад, сообщает областной Департамент здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU