В Череповце угонщика нашли по отпечаткам обуви
Ему грозит до пяти лет колонии
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Череповецкие полицейские нашли угонщика авто по следам.
Ночью в дежурную часть полиции позвонил мужчина - у него угнали припаркованный во дворе автомобиль.
На месте явственно были видны отпечатки обуви. Когда авто нашли, возле виднелись те же следы. Они привели в один из подъездов дома.
В одной из квартир был изъят ботинок с протектором, который совпал со следами. Его хозяина задержали.
Как рассказали в областном управлении МВД, угонщиком оказался ранее судимый 20-летний мужчина, который подобрал ключи и уехал кататься.
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. .
ИСТОЧНИК KP.RU