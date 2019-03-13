2019-03-13T09:58:05+03:00
Происшествия

В Череповце угонщика нашли по отпечаткам обуви

Ему грозит до пяти лет колонии
Иван Чухнин
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Череповецкие полицейские нашли угонщика авто по следам.

Ночью в дежурную часть полиции позвонил мужчина - у него угнали припаркованный во дворе автомобиль.

На месте явственно были видны отпечатки обуви. Когда авто нашли, возле виднелись те же следы. Они привели в один из подъездов дома.

В одной из квартир был изъят ботинок с протектором, который совпал со следами. Его хозяина задержали.

Как рассказали в областном управлении МВД, угонщиком оказался ранее судимый 20-летний мужчина, который подобрал ключи и уехал кататься.

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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